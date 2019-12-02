Брендан Роджерс об интересе со стороны «Арсенала»: Я остаюсь в «Лестере» 46-летний специалист счастлив в своей нынешней команде.

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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал свое возможное назначение в лондонский «Арсенал».

– Я остаюсь в «Лестере». Я не заинтересован в работе в «Арсенале». Вероятно, меня еще спросят об этом, пока они кого-нибудь не назначат, но тут все просто. Мне очень хорошо в «Лестере». Девять месяцев назад я сделал выбор, и я пришел сюда с определенной целью. Я хотел помочь этому клубу продвинуться вперед, возглавив группу игроков, которые имеют большой потенциал. Зачем мне уходить? Мой контракт рассчитан до 2022 года, и мне в клубе не говорили, что хотят освободить меня от этого контракта», – цитирует специалиста The Mirror.

Напомним, что Роджерс возглавил «Лестер» 26 февраля 2019 года. В прошлом сезоне команда заняла девятое место, отстав от зоны еврокубков на пять очков.

На данный момент «Лестер» идет на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка. В следующем туре они встретятся с главным аутсайдером лиги – «Уотфордом».