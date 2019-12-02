«Золотой мяч»-2019. Де Йонг – 11-й, Азар – 13-й, Гризманн – 18-й

На данный момент стали известны фамилии футболистов, занявших в голосовании места с 11-го по 30-е.
11. Френки Де Йонг (Голландия, «Барселона»);
12. Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»);
13. Эден Азар (Бельгия, «Реал»);
14. Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»);
15. Маттейс Де Лигт (Голландия, «Ювентус»);
16. Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»);
17. Роберто Фирмино (Бразилия, «Ливерпуль»);
18. Антуан Гризманн (Франция, «Барселона»);
19. Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»);
21-20. Душан Тадич (Сербия, «Аякс»);
21-20. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»);
22. Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм Хотспур»);
23. Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм Хотспур»);
25-24. Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»);
25-24. Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»);
27-26. Карим Бензема (Франция, «Реал»);
27-26. Жоржиньо Вейналдум (Голландия, «Ливерпуль»);
28-30. Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико»);
28-30. Маркиньос (Бразилия, «ПСЖ»);
28-30. Донни ван де Бек (Нидерланды, «Аякс»).
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев «Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон А вдруг Аскарова выберут под первым номером… Рассказываем о 17-летнем вратаре СКА Премьера в СКА и КХЛ 17-летнего вратаря Ярослава Аскарова прошла на ура. В матче с ХК «Сочи» юниор не раз выручал команду и стал первой звездой. Еще недавно мы гадали, кто станет первым номером сборной на молодежном чемпионате мира. Теперь ответ на этот вопрос получен. 28.11.2019 19:30 Хоккей Трофименко Кирилл Видео всех голов 18-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 18-го тура чемпионата России. 02.12.2019 00:00 Футбол Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай