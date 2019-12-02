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02 декабря 2019 21:02Футбол

«Золотой мяч»-2019. Де Йонг – 11-й, Азар – 13-й, Гризманн – 18-й

В понедельник в Париже проходит торжественная церемония вручения награды лучшему футболисту мира по итогам года по версии французского журнала France Football.

На данный момент стали известны фамилии футболистов, занявших в голосовании места с 11-го по 30-е.

11. Френки Де Йонг (Голландия, «Барселона»);
12. Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»);
13. Эден Азар (Бельгия, «Реал»);
14. Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»);
15. Маттейс Де Лигт (Голландия, «Ювентус»);
16. Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»);
17. Роберто Фирмино (Бразилия, «Ливерпуль»);
18. Антуан Гризманн (Франция, «Барселона»);
19. Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»);
21-20. Душан Тадич (Сербия, «Аякс»);
21-20. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»);
22. Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм Хотспур»);
23. Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм Хотспур»);
25-24. Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»);
25-24. Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»);
27-26. Карим Бензема (Франция, «Реал»);
27-26. Жоржиньо Вейналдум (Голландия, «Ливерпуль»);
28-30. Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико»);
28-30. Маркиньос (Бразилия, «ПСЖ»);
28-30. Донни ван де Бек (Нидерланды, «Аякс»).

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