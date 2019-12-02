«Золотой мяч»-2019. Де Йонг – 11-й, Азар – 13-й, Гризманн – 18-й В понедельник в Париже проходит торжественная церемония вручения награды лучшему футболисту мира по итогам года по версии французского журнала France Football.

Загрузка... На данный момент стали известны фамилии футболистов, занявших в голосовании места с 11-го по 30-е. 11. Френки Де Йонг (Голландия, «Барселона»);

12. Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»);

13. Эден Азар (Бельгия, «Реал»);

14. Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»);

15. Маттейс Де Лигт (Голландия, «Ювентус»);

16. Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»);

17. Роберто Фирмино (Бразилия, «Ливерпуль»);

18. Антуан Гризманн (Франция, «Барселона»);

19. Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»);

21-20. Душан Тадич (Сербия, «Аякс»);

21-20. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»);

22. Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм Хотспур»);

23. Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм Хотспур»);

25-24. Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»);

25-24. Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»);

27-26. Карим Бензема (Франция, «Реал»);

27-26. Жоржиньо Вейналдум (Голландия, «Ливерпуль»);

28-30. Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико»);

28-30. Маркиньос (Бразилия, «ПСЖ»);

28-30. Донни ван де Бек (Нидерланды, «Аякс»).