Тедеско оштрафовал Ананидзе и Мельгарехо за стычку в матче с «Зенитом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 декабря 2019 22:47ФутболГичунцев Артур

Тедеско оштрафовал Ананидзе и Мельгарехо за стычку в матче с «Зенитом»

Об этом сообщает Sport24.ru.

Сегодня, 2 декабря состоялось собрание московского «Спартака» во главе с наставником команды Доменико Тедеско.

Согласно источнику, немецкий специалист оштрафовал полузащитников Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо за стычку во время матча с «Зенитом» (0:1) в 18-м туре РПЛ.

Ранее сообщалось, что оба футболиста будут наказаны пятикратным штрафом, однако, как пишет источник, эта информация не соответствует действительности. Таким образом, оба игрока заплатят по две тысячи евро.

Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при Татьяна Навка: Думаю, скоро в исполнении Косторной будут и четверные прыжки
Кутепов и Оздоев против своих команд. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» Два диаметрально разных тайма, автогол Кутепова, удаление Оздоева, восемь предупреждений и бешеный темп – матч «Зенит» – «Спартак» удался на славу. 01.12.2019 21:00 Футбол Зибрак Артем
Воробьеву – «пятерка». «Магнитка» проиграла пять матчей подряд Обзор игрового дня КХЛ от «Советского спорта». 28.11.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Наталья Сорокина: Со Старых и Глазыриной поступили некрасиво Матвей Елисеев: Только после второй стрельбы понял, что могу быть среди лидеров Вирер выиграла спринт в Эстерсунде, Миронова стала 15-й
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая. 22.11.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Евгений Ловчев: Удаление Оздоева читалось. Почему этого не видел Семак? Обозреватель «Советского спорта» делится своими впечатлениями от центрального матча 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» и победы «Динамо» над «Локомотивом» в московском дерби. 02.12.2019 18:21 Футбол
Первый после Бе. Елисеев взял бронзу в первом спринте сезона Матвей Елисеев впервые в карьере попал в призеры личной гонки Кубка мира. В шведском Эстерсунде по итогам спринта он пропустил вперед только братьев Бе. Александр Логинов – четвертый. 01.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай
Владимир Рыков: Нам надо было побольше забивать «Локомотиву» После матча «Локомотив» – «Динамо» своими впечатлениями от игры поделились Владимир Рыков и Константин Рауш. 01.12.2019 20:40 Футбол Григорьевская Юлия
Барабанная дробь. СКА вырвал победу благодаря хет-трику Барабанова Питерцы продолжили триумфальное шествие, начатое еще до Кубка «Карьяла». Их победа над чемпионом (4:2) стала для них девятой подряд. СКА возглавил турнирную таблицу Западной конференции. 02.12.2019 22:45 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
23:24 Футбол Голкипер «Ливерпуля» Алисон выиграл трофей имени Льва Яшина (видео)
23:23 Хоккей Алексей Кудашов: Девять побед СКА подряд – следствие того, что мы подтянули физику
23:11 Футбол Александр Бубнов: Мы стали свидетелями типичного домашнего поражения ЦСКА этой осенью
23:03 Футбол Де Лигт признан лучшим молодым футболистом в 2019 году
22:50 Хоккей Кирилл Капризов: Мне тоже показалось, что Сорокина сдвинули, это нарушение…
22:49 Хоккей Александр Барабанов: Гол есть гол, г..ном не пахнет!
22:47 Футбол Тедеско оштрафовал Ананидзе и Мельгарехо за стычку в матче с «Зенитом»
22:33 Баскетбол Димитрис Итудис: Проигрывать никто не хочет, но поражения иногда полезны
22:32 Футбол Матвеев – о матче с «Тамбовом»: «Краснодару» не хватило эмоций
22:17 Футбол Виктор Гончаренко: «Арсенал» забил при первой же возможности
22:04 Хоккей СКА одолел ЦСКА и возглавил таблицу Западной конференции
22:02 Баскетбол УНИКС одержал победу над ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
21:59 Футбол Игорь Черевченко: С ЦСКА отдали мяч, искали свободные зоны
21:49 Футбол Стадион «Атлетико» могут дисквалифицировать за выкрики в адрес Гризманна
21:22 Футбол ЦСКА на своем поле уступил «Арсеналу»
21:20 Футбол Источник: Дзюба и «Зенит» договорились о продлении контракта
21:06 Олимпиада Александр Жуков: Спорт в нашей стране нуждается в квалифицированных управленцах
21:02 Футбол «Золотой мяч»-2019. Де Йонг – 11-й, Азар – 13-й, Гризманн – 18-й
20:58 Баскетбол «Химки» обыграли «Нижний Новгород», Швед набрал 23 очка
20:53 Хоккей Цулыгин – об игре против «Йокерита»: Очень обидно проигрывать такие матчи
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
Гильотина для ОВОС: власти уже не прочь загубить всю природу ради строек и свалок
Из-за пожара в приморской школе эвакуировали 554 человека
Самые недовольные: рейтинг омских оппозиционеров
Новый управляющий назвал причину постоянных перебоев с водой в ЖК «Магнитостроя»
Проект МСЗ в Татарстане одобрила Главгосэкспертиза
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика