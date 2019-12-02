Тедеско оштрафовал Ананидзе и Мельгарехо за стычку в матче с «Зенитом» Об этом сообщает Sport24.ru.

Сегодня, 2 декабря состоялось собрание московского «Спартака» во главе с наставником команды Доменико Тедеско.

Согласно источнику, немецкий специалист оштрафовал полузащитников Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо за стычку во время матча с «Зенитом» (0:1) в 18-м туре РПЛ.

Ранее сообщалось, что оба футболиста будут наказаны пятикратным штрафом, однако, как пишет источник, эта информация не соответствует действительности. Таким образом, оба игрока заплатят по две тысячи евро.