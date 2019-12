Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча» (видео)

Обладателем приза стал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, для которого эта награда стала шестой в карьере.

Таким образом, по количеству полученных «Золотых мячей» Месси вышел в единоличные лидеры. Ранее аргентинский форвард становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

Отметим, что пять раз приз получал форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, по три трофея на счету француза Мишеля Платини, а также голландцев Йохана Кройффа и Марко ван Бастена.

Добавим, что всего на звание лучшего футболиста года в Европе претендовали 30 игроков. В прошлом году приз лучшему футболисту мира получил хорватский полузащитник Лука Модрич.

Lionel Messi is the 2019 Ballon d'Or winner! #ballondor pic.twitter.com/H1jLRPfCxQ

WHAT AN IMAGE! 👀



When Luka Modric gives the Ballon d'Or to Lionel Messi 🤝 #ballondor pic.twitter.com/R4EzajHEu9