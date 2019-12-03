Вандерсон объяснил, почему «Краснодар» не смог обыграть «Тамбов» Встреча прошла на домашней арене «быков».

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Хавбек «Краснодара» Вандерсон Масиэл дал комментарий после матча с «Тамбовом» в 18-м туре РПЛ (0:0).

«Тамбов» – это команда, которая играла довольно закрыто, большую часть времени они оборонялись. Наша задача на сегодня состояла в том, чтобы найти и создать пространство на половине поля соперника. К сожалению, нам не удалось это сделать и забить гол.

Не может быть никакого оправдания такой игре. Мы восстановились после матча с «Базелем», он никак не повлиял на сегодняшний матч. Причина ничьи с «Тамбовом» заключается в том, что мы не смогли выполнить главную установку на игру.

Прошлый матч с «Тамбовом» не был легче, тогда нам просто удалось забить на первых минутах. Возможно, нам было немного проще только благодаря этому голу, но в целом – нет, тот матч был таким же сложным. В России нет слабых соперников. Мы должно подробно разбирать игры каждого соперника, находить слабые стороны и пользоваться этим. Мы должны выходить на поле и показывать качественный футбол. Если мы будем играть так, как мы хотим, нас никто не сможет остановить», – цитирует игрока «Чемпионат».