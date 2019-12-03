Лионель Месси: Понимаю, близится конец моей карьеры, и это тяжело осознавать - Советский спорт
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03 декабря 2019 01:35ФутболГичунцев Артур

Лионель Месси: Понимаю, близится конец моей карьеры, и это тяжело осознавать

Накануне, 2 декабря аргентинец выиграл шестой «Золотой мяч» и стал первым футболистом в истории, кому удалось это сделать.

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси выступил на церемонии вручения «Золотого мяча», прошедшей в Париже. 32-летний футболист отметил, что стремился к этой цели, а также заявил, что близится конец его карьеры.

«Помню, как впервые приехал в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча». Тогда мне было 22 года. Я приехал с тремя братьями, а через десять лет стою здесь, на этой сцене, а рядом жена и трое детей. Как сказала моя супруга, я не переставал мечтать, работал и хотел быть лучше.

Спасибо Богу за то, что я занимаюсь любимым делом. Я прекрасно помню, сколько мне лет, и поэтому подобные моменты переживать вдвойне приятнее. Я понимаю, что близится конец моей карьеры, и мне тяжело это осознавать. Повторюсь, у меня останется еще несколько лет. Надеюсь, и дальше буду получать удовольствие от футбола и приносить радость болельщикам и своей семье», – цитирует Месси Marca.

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