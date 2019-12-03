Сульшер покинет свой пост, если «Манчестер Юнайтед» потерпит поражение в двух ближайших турах АПЛ Главный тренер «Манчестер Юнайтед» будет отправлен в отставку, если команда не сможет набрать очки в матчах с «Тотенхемом» и «Манчестер Сити».

Как сообщает со ссылкой на источник в «Манчестер Юнайтед», Сульшер рассказал своим игрокам, что покинет свой пост, если команда проиграет два ближайших матча в английской премьер-лиге.

После 14 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, оставаясь в восьми очках от четвертого места, дающего право участия в Лиге чемпионов, и в шести - от зоны вылета из премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что только необычайно плохие результаты заставят вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда искать кандидатов на замену Сульшеру.