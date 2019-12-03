Виргил ван Дейк: Сложно выиграть «Золотой мяч», пока играют Месси и Роналду Голландец стал вторым в голосовании.

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал победу форварда «Барселоны» Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».

«В шестой раз выиграть «Золотой мяч» – это достойно уважения, – приводит De Telegraaf слова 28-летнего голландца. – Я был близок, но никто даже на чуть-чуть не был лучше него. Горжусь тем, чего добился. Надеюсь, когда-нибудь смогу победить, но это будет сложно, пока такие, как Месси и (Криштиану) Роналду продолжают выступать».

Напомним, ван Дейк занял второе место в голосовании, опередив португальца Криштиану Роналду из «Ювентуса».

Месси вновь стал единоличным лидером по количеству выигранных «Золотых мячей».