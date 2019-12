Лука Модрич – о «Золотом мяче»: Спорт и футбол – это не только победы, но и уважение к соперникам

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о победе Лионеля Месси из «Барселоны» в голосовании за право стать обладателем «Золотого мяча», приза лучшему игроку года по версии издания France Football.

«Спорт и футбол – это не только победы. Это также уважение к партнерам и соперникам», – написал 34-летний хорват в твиттере.

Sports and football are not just about winning, they’re also about respect for your teammates and rivals. 🤝 #BallonDOr pic.twitter.com/0AvmMdrya1