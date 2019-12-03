Лука Модрич – о «Золотом мяче»: Спорт и футбол – это не только победы, но и уважение к соперникам - Советский спорт
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03 декабря 2019 12:51ФутболЛипкин Антон

Лука Модрич – о «Золотом мяче»: Спорт и футбол – это не только победы, но и уважение к соперникам

Аргентинец в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о победе Лионеля Месси из «Барселоны» в голосовании за право стать обладателем «Золотого мяча», приза лучшему игроку года по версии издания France Football.

«Спорт и футбол – это не только победы. Это также уважение к партнерам и соперникам», – написал 34-летний хорват в твиттере.

Напомним, 32-летний Месси опередил защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Таким образом аргентинец вновь стал рекордсменом по числу завоеванных «Золотых мячей».

Добавим, что Модрич выиграл «Золотой мяч» в прошлом году.

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