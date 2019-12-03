«Зенит» опубликовал фото Дриусси с шестью мячами золотого цвета Чемпионы России обыграли победу Месси в голосовании за «Золотой мяч».

«Зенит» разметил в англоязычном твиттере фотографию форварда Себастьяна Дриусси с шестью сувенирными мячами золотого цвета.

«Просто аргентинец и его шесть золотых мячей», – говорится в сообщении.

Just an Argentinean and his six golden balls #BallondOr pic.twitter.com/iiwYARSzW9 — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) December 3, 2019

Так в клубе обыграли то, что форвард «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Напомним, 32-летний Месси опередил в голосовании защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Таким образом аргентинец вновь стал рекордсменом по числу завоеванных «Золотых мячей».