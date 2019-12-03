«Зенит» опубликовал фото Дриусси с шестью мячами золотого цвета

«Зенит» разметил в англоязычном твиттере фотографию форварда Себастьяна Дриусси с шестью сувенирными мячами золотого цвета.
«Просто аргентинец и его шесть золотых мячей», – говорится в сообщении.
Так в клубе обыграли то, что форвард «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча».
Напомним, 32-летний Месси опередил в голосовании защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Таким образом аргентинец вновь стал рекордсменом по числу завоеванных «Золотых мячей».
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