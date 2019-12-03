В Санкт-Петербурге открылся центр выдачи Fan ID - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 декабря 2019 14:11Футбол

В Санкт-Петербурге открылся центр выдачи Fan ID

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие Центра выдачи паспортов болельщика.

Как сообщает Sport24.ru, первый Центр выдачи открылся по адресу Невский проспект, 48.

Отмечается, что Центры выдачи Fan ID также будут открыты на Крестовском острове и на Приморском шоссе, 70 в ТЦ «Питерленд».

Напомним, по результатам жеребьевки на групповом этапе чемпионата Европы 2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Начнет турнир команда Станислава Черчесова 13 июня матчем против бельгийцев в Санкт-Петербурге, 17 июня, там же, сыграет с Финляндией, а завершится групповой этап для россиян в Копенгагене, 22 июня, матчем с датчанами.

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