В Санкт-Петербурге открылся центр выдачи Fan ID В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие Центра выдачи паспортов болельщика.

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Как сообщает Sport24.ru, первый Центр выдачи открылся по адресу Невский проспект, 48.

Отмечается, что Центры выдачи Fan ID также будут открыты на Крестовском острове и на Приморском шоссе, 70 в ТЦ «Питерленд».

Напомним, по результатам жеребьевки на групповом этапе чемпионата Европы 2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Начнет турнир команда Станислава Черчесова 13 июня матчем против бельгийцев в Санкт-Петербурге, 17 июня, там же, сыграет с Финляндией, а завершится групповой этап для россиян в Копенгагене, 22 июня, матчем с датчанами.