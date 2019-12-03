«Монако» и «ПСЖ» сыграют дважды за четыре дня Перенесенный из-за ливней матч назначен на 15 января.

Матч 15-го тура лиги 1 между «Монако» и «ПСЖ», перенесенный из-за ливней, пройдет 15 января, сообщает официальный сайт монегасков.

Напомним, игра должна была состояться 1 декабря, однако из-за погоды футболисты не вышли на поле стадиона «Луи II».

В воскресенье вечером на юго-восток Франции обрушились сильный шторм и ливни. В регионе был объявлен красный уровень опасности.

«Лига назначила перенесенный с 1 декабря матч с ПСЖ на 15 января», – говорится в заявлении пресс-службы «Монако».

Отметим, что 12 января команды сыграют в матче 20-го тура на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

На данный момент «ПСЖ» лидирует в чемпионате, а «Монако» занимает 14-е место.