Юношеская сборная России (U19) попала в группу с Францией в элитном раунде Евро-2020 Жеребьевка состоялась в Ньоне.

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Юношеская сборная России (U19) узнала соперников по элитному раунду Евро-2020.

Российская команда попала в группу 3 вместе с Грузией, Шотландией и Францией, которая выступит хозяином мини-турнира.

Отметим, что в финальный турнир Евро-2020, который пройдет с 19 июля по 1 августа в Северной Ирландии, выходят только победители групп. Этот турнир станет также отбором на молодежный чемпионат мира (U20) 2021 года в Индонезии.

Напомним, в предварительном раунде сборная России под руководством Александра Кержакова заняла второе место в группе с Уэльсом (2:2), Польшей (4:0) и Косово (1:1).