Ренат Янбаев: Сам себя обманул, когда ушел из «Локомотива» Защитник жалеет о том, что расстался с московским клубом.

Бывший футболист «Локомотива» и «Краснодара» Ренат Янбаев признался, что жалеет о своем переходе в краснодарский клуб в 2017 году. По мнению защитника, ему стоило остаться в «Локо».

«Осознание пришло, когда сел в самолет на Краснодар, – рассказал Янбаев в интервью «Матч ТВ». – Мне нужно в первую очередь было менять себя, а не место. Уже подписав контракт, еще полгода был в «Локомотиве». Все воспринималось по-другому. Не до конца осознавал, что делаю. А в аэропорту думал: «Мой дом в Москве, в Баковке, в Черкизове, в «Локомотиве»… Меня там все любят, все знают, ценят, доверяют». «Локомотив» при Палыче и правда был семьей.

На первом сборе «Краснодара» тоска усилилась. Потом втянулся в работу, и мысли уже были только о футболе. Наверное, у многих было такое чувство. Многие же в детстве говорили, что хотят уйти из дома, но только после ухода понимали, что сделали глупость. Примерно, такие чувства были и у меня. Одно могу сказать, что это был только мой выбор, получается обманул сам себя. Ушел из семьи».

Янбаев провел в «Локомотиве» десять лет – с 2007-го по 2017-й. За железнодорожников Ренат сыграл 206 игр. В «Краснодаре» защитник провел один сезон, появившись на поле лишь в трех официальных встречах во всех турнирах.

В настоящий момент 35-летний Янбаев является игроком любительского футбольного клуба «Знамя» из Ногинска.