Гаттузо может заменить Анчелотти в «Наполи» В неаполитанском клубе возможна смена тренера.

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Сегодня в итальянских СМИ появилась информация о том, что Карло Анчелотти в ближайшее время может быть уволен с должности главного тренера «Наполи». Преемником трехкратного победителя Лиги чемпионов может стать Дженнаро Гаттузо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после поражения от «Болоньи» (1:2 дома) в 14-м туре серии А закрыл футболистов на тренировочной базе. Цель этого решения – лучше подготовиться к матчу против «Удинезе».

La Gazzetta dello Sport утверждает, что тренер никак не может уладить конфликт с лидерами команды, а президент клуба Аурелио Де Лаурентис уже ищет замену для Анчелотти. Де Лаурентис ждет прогресса в ближайших матчах против «Удинезе» в серии А и «Генка» в Лиге чемпионов. В случае если владелец «Наполи» все-таки решится на смену тренера, команду до конца сезона возглавит бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо.

По окончании прошлого сезона 41-летний Гаттузо подал в отставку с поста главного тренера красно-черных. «Милан» занял пятое место, не попав в Лигу Чемпионов

«Наполи» не может победить в восьми матчах кряду во всех турнирах. В данный момент неаполитанский клуб занимает седьмое место.

Матч 15-го тура серии А «Удинезе» – «Наполи» состоится 7 декабря.