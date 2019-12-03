Казарцев назначен на матч «Краснодар» – ЦСКА, Турбин – на «Спартак» – «Ростов» Стали известны арбитры матчей 19-го тура премьер-лиги.

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РФС объявил на официальном сайте о судейских назначениях на матчи 19-го тура премьер-лиги.

6 декабря (пятница)

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва): Николай Волошин (Смоленск);

«Арсенал» (Тула) – «Локомотив» (Москва): Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);

7 декабря (суббота)

«Тамбов» (Тамбов) – «Оренбург» (Оренбург): Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);

«Краснодар» (Краснодар) – ЦСКА (Москва): Василий Казарцев (Санкт-Петербург); VAR – Алексей Сухой (Люберцы).

«Ахмат» (Грозный) – «Уфа» (Уфа): Сергей Карасев (Москва); VAR – Виталий Мешков (Дмитров),

8 декабря (воскресенье)

«Крылья Советов» (Самара) – «Урал» (Екатеринбург): Игорь Панин (Дмитров);

«Сочи» (Сочи) – «Рубин» (Казань): Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);

«Спартак» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону): Евгений Турбин (Дмитров); VAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).