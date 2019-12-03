Черышев возвращается к тренировкам Российский футболист «Валенсии» готов работать в общей группе.

Испанская пресса сообщает о том, что главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес надеется на то, что Денис Черышев возобновит полноценные тренировки.

Футболист сборной России не выходил на поле с 5 ноября, когда «Валенсия» обыграла «Лилль» в Лиге чемпионов (4:1). Из-за проблем с мышцами бедра Денис пропустил ноябрьские матчи национальной команды и три игры своего клуба в чемпионате Испании. Plaza Deportiva утверждает, что россиянин уже готов тренироваться в общей группе. При этом его участие в валенсийском дерби против «Леванте» находится под вопросом.

В нынешнем сезоне Черышев сыграл в примере восемь матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Матч 15-го тура чемпионата Испании «Леванте» – «Валенсия» состоится 7 декабря.