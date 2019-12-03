Жамалетдинов расстанется с «Лехом» Российский нападающий покинет чемпионат Польши.

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Тимур Жамалетдинов, выступающий на правах аренды за «Лех», во время зимнего перерыва покинет клуб из Познани.

Как стало известно News.ru, форвард хотел бы вернуться в Россию, но конкретных вариантов у него пока нет. Права на нападающего принадлежат ЦСКА. Аренда рассчитана до лета.

22-летний Жамалетдинов отправился в «Лех» 30 июня нынешнего года. В нынешнем сезоне он сыграл два матча в чемпионате Польши, а также провел пять матчей и забил два гола в составе второй команды «Леха» в польской второй лиге.