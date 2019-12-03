Юрген Клопп: Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги голосования по выбору лучшего футболиста мира в 2019 году. Напомним, им стал форвард «Барселоны» Лионель Месси.
«Что сказать, так решили люди, но я не вижу в этом никаких Месси – лучший игрок, которого я видел проблем.. Правда, был еще Марадона, но Лео я вижу чаще. Считаю, что он заслуженно выиграл трофей.
При этом я не помню ни одного защитника, который провел бы сезон на уровне ван Дейка», – цитирует Клоппа Goal.com.
Напомним, капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк занял 2-е место в голосовании.
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