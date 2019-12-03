В ПФЛ уменьшат количество групп Была утверждена программа развития лиги до 2024 года.

Руководство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) провело внеочередное общее собрание, где была принята программа об изменении количества групп с пяти до четырех.

В ходе заседания единогласно была утверждена программа развития ПФЛ до 2024 года. Также единогласно была признана необходимость изменения структуры проведения первенства, основным проектом руководство посчитало уменьшение количества групп с пяти до четырех, где победители групп получают путевку в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«Общее собрание приняло решение о необходимости изменения структуры соревнования, – сказал генеральный директор лиги Николай Акелькин в интервью ТАСС. – Оно отметило, что приоритетным вариантом является формат с четырьмя группами. Это прерогатива Российского футбольного союза, они должны принять это решение на исполкоме. Детали будут потом, потому что состав участников на следующий сезон наверняка будет отличаться от текущего.

В группы «Запад», «Центр» и «Урал-Приволжье» добавляются по две команды из Сибири и Дальнего Востока. Не по территориальному принципу, а по транспортной логистике».

В нынешнем сезоне в первенстве ПФЛ выступает 46 клубов. В группах «Запад» и «Восток» играют по 14 команд, в группе «Урал-Поволжье» – 12 команд, в группе «Восток» – шесть. Победители групп выходят в ФНЛ.