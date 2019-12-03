Слуцкий – игрокам «Витесса»: Я люблю вас, парни (фото) Российский специалист проработал с командой чуть больше года.

Бывший наставник «Витесса» Леонид Слуцкий попрощался с игроками голландского клуба.

«Прощальный обед. Я люблю вас, парни», – написал специалист в соцсети, выложив фото с футболистами «Витесса».

Напомним, 29 ноября его команда проиграла «Херенвену» (2:3), что стало для его подопечных пятым поражением кряду. После этого Слуцкий сообщил о своем уходе. На данный момент его команда занимает 9-е место в таблице.