Слуцкий – игрокам «Витесса»: Я люблю вас, парни (фото) - Советский спорт
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03 декабря 2019 19:48ФутболГичунцев Артур

Слуцкий – игрокам «Витесса»: Я люблю вас, парни (фото)

Российский специалист проработал с командой чуть больше года.

Бывший наставник «Витесса» Леонид Слуцкий попрощался с игроками голландского клуба.

«Прощальный обед. Я люблю вас, парни», – написал специалист в соцсети, выложив фото с футболистами «Витесса».

Напомним, 29 ноября его команда проиграла «Херенвену» (2:3), что стало для его подопечных пятым поражением кряду. После этого Слуцкий сообщил о своем уходе. На данный момент его команда занимает 9-е место в таблице.

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Final lunch.i love you guys ❤️

Публикация от Leonid Slutsky 🇷🇺 (@leonid.slutsky)

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