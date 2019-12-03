Константин Лепехин: Не назвал бы Дзюбу лидером «Зенита» - Советский спорт
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03 декабря 2019 20:00ФутболГичунцев Артур

Константин Лепехин: Не назвал бы Дзюбу лидером «Зенита»

В текущем сезоне 31-летний форвард отыграл 24 матча, забил 12 голов и отдал 11 голевых передач.

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин считает, что нападающий Артем Дзюба не является лидером питерского клуба. По его словам, подобные высказывания касаются капитана команды Бранислава Ивановича.

«Вы знаете, я бы не назвал Дзюбу лидером. На мой взгляд, им необязательно является человек, который много забивает и раздает много интервью. А вообще, точно определить лидера можно, только находясь внутри команды. Футболисты сами знают, кто у них лидер. Может, они и признают таковым Дзюбу, но я считаю, что лидером в «Зените» является капитан Иванович. У него соответствующий уровень игры и манера поведения на поле, он знает русский язык. Плюс, наверно, никто больше в питерском клубе не имеет за плечами такой богатой карьеры, как Иванович», – цитирует Лепехина «Спорт уик-энд».

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