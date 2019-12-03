Константин Лепехин: Не назвал бы Дзюбу лидером «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин считает, что нападающий Артем Дзюба не является лидером питерского клуба. По его словам, подобные высказывания касаются капитана команды Бранислава Ивановича.
«Вы знаете, я бы не назвал Дзюбу лидером. На мой взгляд, им необязательно является человек, который много забивает и раздает много интервью. А вообще, точно определить лидера можно, только находясь внутри команды. Футболисты сами знают, кто у них лидер. Может, они и признают таковым Дзюбу, но я считаю, что лидером в «Зените» является капитан Иванович. У него соответствующий уровень игры и манера поведения на поле, он знает русский язык. Плюс, наверно, никто больше в питерском клубе не имеет за плечами такой богатой карьеры, как Иванович», – цитирует Лепехина «Спорт уик-энд».
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Александр Егоров: Тедеско в судейской – это нормально. Каррера туда тоже заходил Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые спорные моменты очередного тура премьер-лиги. 03.12.2019 18:30 Футбол Григорьевская Юлия Кто умнее, Кокляев или Емельяненко? Спортсменов проверили на знания школьной программы Участникам боксерского поединка устроили интеллектуальный баттл. 27.11.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай Четверной Туктамышевой и Загитова на Красной площади. Обзор событий уик-энда На минувшей неделе серьезных турниров не было. Но это вовсе не означает, что в фигурном катании не происходило ничего интересного. 02.12.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев