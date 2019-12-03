Клопп рассказал о состоянии «Ливерпуля» перед дерби с «Эвертоном» Встреча состоится 4 декабря и пройдет на «Энфилде». Начало поединка – 23.15 мск.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, кто из футболистов пропустит матч с «Эвертоном» в 15-м туре АПЛ. По его словам, защитник Жоэль Матип по-прежнему страдает от травмы и не поможет своей команде.

«Ему нужно больше времени на восстановление. Конечно, мы хотим, чтоб он вернулся раньше, но не все так просто. Остальные игроки в порядке», – сказал Клопп клубной пресс-службе.

Напомним, немецкий футболист получил повреждение колена в матче АПЛ против «МЮ,» который прошел 20 октября.