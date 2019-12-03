Вдова Льва Яшина: У Месси шесть «Золотых мячей», а у Алиссона проста диск какой-то Валентина Яшина прокомментировала вручение нового приза для голкиперов.

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Вчера в Париже на торжественной церемонии вручения «Золотого мяча» состоялся дебют нового приза. Отныне France Football будет каждый гол вручать трофей имени Льва Яшина лучшему футбольному вратарю. Первым обладателем новой награды стал голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон.

Своим мнением по поводу нового приза в интервью «Комсомольской правды» поделилась Валентина Яшина, вдова прославленного советского голкипера.

«Приз-то оказался совсем не похож, – отметила Валентина Тимофеевна. – Они говорили, что это будет тоже «Золотой мяч», а там был какой-то приз, я даже не разобрала… Чего-то там кругленькое, плоское, диск какой-то, который вставлен в какую-то стойку. Вон у Месси уже шесть мячей, а у Алиссона вот это. Правильно выбрали лучшего вратаря или нет, я судить не могу. Я не профессионал. Позвоните Никите Симоняну, он вам все объяснит, расскажет, что к чему».

Вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин получил «Золотой мяч» в 1963 году. Спустя 56 лет он до сих остается единственным голкипером, которому присудили почетную награду.