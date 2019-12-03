«Эвертон» объявил о продлении контракта с Ришарлисоном

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон продлил контракт с «Эвертоном» до лета 2024 года. О других деталях сделки не уточняется.
22-летний нападающий перешел в мерсисайдский клуб летом 2018 года из «Уотфорда». Сумма трансфера составила 39 млн евро.
За это время футболист отыграл 55 матчей, 20 голов и 4 голевых передачи. Также в его активе 17 матчей за национальную команду и 6 голов.
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