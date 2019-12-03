«Эвертон» объявил о продлении контракта с Ришарлисоном Об этом сообщает пресс-служба «ирисок».

Загрузка...

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон продлил контракт с «Эвертоном» до лета 2024 года. О других деталях сделки не уточняется.

22-летний нападающий перешел в мерсисайдский клуб летом 2018 года из «Уотфорда». Сумма трансфера составила 39 млн евро.

За это время футболист отыграл 55 матчей, 20 голов и 4 голевых передачи. Также в его активе 17 матчей за национальную команду и 6 голов.