Президент «Лиона»: Предложили Депаю новый контракт. Все в его руках Ранее сообщалось, что голландец интересен «Милану» и «Ливерпулю».

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Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола сообщил о планах на полузащитника Мемфиса Депая.

«Все в его руках. Мы предложили Депаю новый контракт, поскольку это фантастический игрок. Депай – интересная личность и приятный молодой человек», – приводит слова функционера beIN Sports.

25-летний хавбек был куплен у «Манчестер Юнайтед» в 2017 году за 17 млн евро. В текущем сезоне он провел 14 матчей, забил 11 голов и отдал 1 голевой пас. Его нынешнее соглашение в силе до 30 июня 2021 года.