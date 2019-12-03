Станислав Черчесов: Буду рад встретиться со сборной Украины на Евро Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможной встрече с командой Украины на стадии плей-офф чемпионата Европы.

«Если это случится, то только в полуфинале или четвертьфинале. Проиграем или нет, я не хочу спорить. Я буду рад встретиться со сборной Украины, со своими друзьями, – сказал Черчесов, отвечая на вопрос одного из ведущих YouTube-канала «Любители».

Ранее бывший наставник украинцев Йожеф Сабо выразил мнение, что команда Андрея Шевченко сильнее российской сборной.