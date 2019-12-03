«Ювентус» и Дибала близки к соглашению по новому контракту Об этом сообщает Football Italia.

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«Ювентус» провел встречу с форвардом сборной Аргентины Пауло Дибалой по вопросу продления трудового соглашения.

Согласно источнику, чемпион Италии предложил игроку контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года с зарплатой в 9 млн евро за сезон. Отмечается, что Дибала решил взять паузу. Он объявит о своем решении позже.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист готов остаться в команде, если боссы «старой синьоры» будут платить ему 10 млн евро в год.

В текущем сезоне он провел 17 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевых передачи.