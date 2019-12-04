Кавани нужен «Атлетико»

С открытием зимнего трансферного мадридский «Атлетико» надеется переманить из «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани. Об этом сообщает испанская газета AS.
Разговоры о возможности этого перехода с подачи El Mundo Deportivo начались еще в мае, однако тогда в Испании писали, что мадридский клуб будет покупать уругвайца только в том случае, если команду покинет Диего Коста. Ну а поскольку бывший игрок «Челси» остался в «Атлетико», разговоры утихли.
Вот только в нынешнем сезоне результативность Косты оставляет желать лучшего. В 15 матчах с учетом всех турниров он забил лишь два мяча. Потому-то главному тренеру «матрасников» Диего Симеоне нужен новый постоянно забивающий форвард на острие атаки.
Контакт 32-летнего Кавани с парижским клубом истекает следующем летом, и в июле он может уйти бесплатно. В 2013 году «Пари Сен-Жермен» купил уругвайца у «Наполи» за 64 млн евро. С тех пор он забил 136 голов в 193 матчах за сильнейшую команду Франции. В нынешнем сезоне Эдинсону часто приходится начинать матчи на скамейке запасных, и в лиге 1 он забил лишь два мяча в семи встречах.
«Атлетико» в чемпионате Испании после 15 туров идет на шестом месте, набрав 25 очков.
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