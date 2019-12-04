«Лион» после матча с «Зенитом» проиграл «Лиллю» Чемпион России одолел французский клуб в матче группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

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Футболисты «Лиона» уступили игрокам «Лилля» в домашнем матче 16-го тура лиги 1.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором забитого мяча стал полузащитник Нанитамо Иконе, отличившийся на 68-й минуте.

Таким образом, «Лион» потерпел второе поражение кряду и занимает 8-е место в таблице, набрав 22 очка. «Лилль», у которого 25 очков, вышел на 4-ю позицию.

6 декабря команда Руди Гарсии сыграет против «Нима», а «Лилль» в тот же день примет «Брест».