Никита Баринов: На Евро-2020 будет сложно со всеми

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Никита Баринов высказал свое мнение о соперниках национальной команды на Евро-2020.
«Бельгия - одна из лучших команд в мире. Будет сложно, но мы постараемся показать достойную игру и добиться результата. Дания - организованная команда, в ее составе есть несколько европейских звезд. Финны впервые вышли на Евро, но это не имеет значения. На Евро просто не бывает, будет сложно со всеми. Большая удача, что два домашних матча мы сыграем в Санкт-Петербурге, где за нас всегда очень хорошо болеют. По всей стране за нас будут переживать миллионы людей. Это большая ответственность. Постараемся не подвести болельщиков», - сказал Баринов Sport24.ru.
Напомним, по результатам жеребьевки соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы стали команды Бельгии, Финляндии и Дании.
Первые две игры подопечные Станислава Черчесова сыграют в Санкт-Петербурге. 13 июня с бельгийцами и 17 июня с командой Финляндии. Завершится групповой этап для сборной России в Копенгагене, 22 июня, матчем со сборной Дании.
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