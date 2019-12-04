Состоялась жеребьевка Кубка Америки-2020 Турнир пройдет следующим летом.

В колумбийском городе Картахена состоялась жеребьевка Кубка Америки 2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в двух странах – Аргентине и Колумбии, сообщает официальный сайт Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Итоги выглядят следующим образом:

Группа А: Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай;

Группа B: Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор, Перу.

В матче открытия сыграют сборные Аргентины и Чили - встреча пройдет в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль».

Отметим, что Австралия и Катар были приглашены организаторами турнира.

В стадию плей-офф из каждой группы выйдут по четыре команды. Финальный матч состоится 12 июля на стадионе «Метрополитано» в Барранкилье (Колумбия).