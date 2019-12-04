Станислав Черчесов: Перед Евро только один матч проведем дома Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как результаты жеребьевки группового этапа чемпионата Европы-2020 сказались подготовке к турниру.

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– Определены все четыре даты контрольных игр сборной в будущем году: 28 и 31 марта, 2 и 6 июня. Жеребьевка внесла коррективы. Пришлось поменять соперников кое-где, точно так же поменяли количество выездных матчей. Думали сыграть 2 дома и 2 в гостях. Видимо, придется играть дома только один. И это точно будет игра 6 июня. Причем не в Петербурге, а в «Лужниках», - сказал Черчесов «Советскому спорту».

Напомним, что сборная России попала в группу B, где сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Первые игры россияне сыграют в Санкт-Петербурге. 13 июня – с Бельгией, а 17-го числа – с Финляндией. Заключительный матч группового этапа сборная России сыграет в Копенгагене против Дании 22 июня.