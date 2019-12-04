Станислав Черчесов: Все соперники по контрольным матчам мне уже известны Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о контрольных матчах, которые национальная команда проведет перед Евро-2020.

- Я уже точно знаю всех соперников по контрольным матчам сборной в марте и июне. С каждым тренером уже лично общался, со всеми говорил. Есть понимание и по датам, и по стадионам. Но пока не могу озвучить ни одного. Официально идет работа по подписанию соглашения, тогда все и будет объявлено, - сказал Черчесов «Советскому спорту».

Напомним, что сборная России попала в группу B, где сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Первые игры россияне сыграют в Санкт-Петербурге. 13 июня – с Бельгией, а 17-го числа – с Финляндией. Заключительный матч группового этапа сборная России сыграет в Копенгагене против Дании 22 июня.