«Бавария» выбирает между Тухелем и Почеттино Руководство склоняется в сторону немецкого специалиста.

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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель может возглавить «Баварию» по окончании сезона. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что в клубе выбирают между двумя специалистами – Тухелем и Почеттино. К кандидатуре аргентинца склоняется спортивный директор команды Хасан Салихамиджич. А за бывшего тренера дортмундской «Боруссии» выступает председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.

Огромным плюсом Тухеля является тот факт, что ему не нужно учить язык или адаптироваться к условиям чемпионата Германии, как это может быть у Почеттино. При этом, если аргентинец придет в клуб, то, скорее всего, пригласит свой собственный штаб. А значит может возникнуть ситуация, при которой нынешний тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинет команду. Такая ситуация не устраивает руководство.

Мюнхенский клуб находится на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от лидера – менхенгладбахской «Боруссии» – на четыре очка.