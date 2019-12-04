Отец Гвардиолы заявил, что его сын может вернуться в «Барселону» - Советский спорт
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04 декабря 2019 15:33ФутболКорегин Владислав

Отец Гвардиолы заявил, что его сын может вернуться в «Барселону»

Он работал в команде с 2008 по 2012 год.

Валенти Гвардиола, отец главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, рассказал о том, вернется ли когда-нибудь его в «Барселону».

– Да, он может вернуться в команду, но только в роли тренера. С тех пор, как он покинул дом, он всегда принимал собственные решения. Я ему никогда не давал советов», – цитирует отца известного специалиста издание Marca.

Напомним, что Гвардиола тренировал каталонский клуб в период с 2008 по 2012 год, сменив в этой должности голландца Франка Райкарда. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Испании, дважды побеждала в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. После он перешел в «Баварию», где два раза побеждал в бундеслиге.

С «Манчестер Сити» он работает с 2016 года и уже дважды становился чемпионом АПЛ.

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