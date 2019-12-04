Джикия рассказал о характере Буффона

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как познакомился с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.
«На сборах рядом с нами поселился «ПСЖ», за него тогда выступал Буффон. А если помните, у нас был такой защитник, как Сальваторе Боккетти, он был хорошо знаком с Буффоном. Они поздоровались, пообщались. Потом Сальва подошел ко мне и спросил, не хочу ли я сфотографироваться с Буффоном. Я, конечно же, хотел, но стеснялся подойти и попросить. Но как только Сальва сказал, что все сделает, я побежал и сфотографировался. Этот снимок у меня есть, и это память на всю жизнь. Он меня встретил так, как будто мы с ним вместе где-то играли», – цитирует защитника Sport24.ru.
За свою карьеру Буффон выиграл множество трофеев на клубном уровне, а также стал чемпионом мира в составе сборной Италии. Это случилось в 2006 году.
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