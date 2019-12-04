ЦСКА заинтересовал полузащитник португальского «Спортинга»

Об интересе московского ЦСКА к полузащитнику лиссабонского «Спортинга» Венделу сообщила португальская газета O Jogo.
По сведениям источника, армейцы ведут предварительные переговоры с лиссабонским клубом. «Спортинг» не намерен рассматривать варианты со сдачей 22-летнего бразильца в аренду, однако готов его продать уже в зимнее трансферное окно за 20 миллионов. При этом лиссабонцы также хотят сохранить за собой 20% прав на футболиста. Также не игрока претендует обладатель Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго».
«Спортинг» приобрел Вендела у другого бразильского клуба «Флуминенсе» в январе 2018 года за 7,5 млн евро. В нынешнем году центральный полузащитник сыграл за лиссабонский клуб 14 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
Контракт бразильца со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 10 млн евро.
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