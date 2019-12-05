«ПСЖ» обыграл «Нант» в матче чемпионата Франции Встреча прошла в Париже.

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Футболисты «ПСЖ» обыграли «Нант» в 16-м туре лиги 1 благодаря голам Неймара и Килиана Мбаппе.

Таким образом, действующий чемпион страны, набрав 36 очков, занимает 1-е место в таблице, а «Нант», у которого 23 очка, расположился на 9-й строчке.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Монпелье», а «Нант» встретится с «Дижоном».

Лига 1. 16-й тур

«ПСЖ» – «Нант» – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 52 Мбаппе, 2:0 – 85, пенальти Неймар.

«ПСЖ»: Навас, Диалло, Менье, Тиаго Силва, Маркиньос, Дракслер (Сарабия, 78), Гуйе, Ди Мария, Курзава, Мбаппе (Икарди, 78), Неймар (Кавани, 87)

«Нант»: Лафон, Паллуа, Аппиа, Траоре, Жиротто, Блас, Луза (Перейра, 85), Абед, Бамба (Бенавенте, 77), Саймон, Юан (Мутуссами, 61).

Предупреждения: Абед (29), Дракслер (34), Бамба (39).