«Милан» не будет покупать Миранчука - Советский спорт
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05 декабря 2019 09:15ФутболНечаев Юрий

«Милан» не будет покупать Миранчука

Решение принял спортивный директор клуба Звонимир Бобан.

Итальянский «Милан» решил не приобретать полузащитника сборной России и столичного «Локомотива» Алексея Миранчука.

Как сообщает Calciomercato.com, агенты футболиста предложили услуги игрока итальянскому клубу, но руководство красно-черных приняло решение сделать ставку на другие трансферы.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Миранчук близок к переходу в туринской «Ювентус», в ворота которого забил два гола в прошедших матчах Лиги чемпионов.

В текущем сезоне футболист провел за клуб 19 матчей, в которых забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.

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