«Милан» не будет покупать Миранчука Решение принял спортивный директор клуба Звонимир Бобан.

Загрузка...

Итальянский «Милан» решил не приобретать полузащитника сборной России и столичного «Локомотива» Алексея Миранчука.

Как сообщает Calciomercato.com, агенты футболиста предложили услуги игрока итальянскому клубу, но руководство красно-черных приняло решение сделать ставку на другие трансферы.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Миранчук близок к переходу в туринской «Ювентус», в ворота которого забил два гола в прошедших матчах Лиги чемпионов.

В текущем сезоне футболист провел за клуб 19 матчей, в которых забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.