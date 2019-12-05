«Милан» не будет покупать Миранчука

Итальянский «Милан» решил не приобретать полузащитника сборной России и столичного «Локомотива» Алексея Миранчука.
Как сообщает Calciomercato.com, агенты футболиста предложили услуги игрока итальянскому клубу, но руководство красно-черных приняло решение сделать ставку на другие трансферы.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Миранчук близок к переходу в туринской «Ювентус», в ворота которого забил два гола в прошедших матчах Лиги чемпионов.
В текущем сезоне футболист провел за клуб 19 матчей, в которых забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.
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