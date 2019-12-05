Виргил ван Дейк: «Ливерпуль» еще ничего не выиграл Мерсисайдцы продлили беспроигрышную серию в АПЛ.

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк подвел итоги матча 15-го тура АПЛ против «Эвертона» (5:2).

«Отличный матч. Почти всю игру все было комфортно для нас. Абсолютно заслуженные три очка. Те футболисты, которые не всегда появляются на поле, здорово себя проявили. Это классно. Нам понадобится каждый игрок в этом непростом сезоне. Клубный рекорд? Да, это круто, но мы еще ничего не выиграли», - цитирует голландца ВВС Sport.

Напомним, в матче 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома обыграл земляков из «Эвертона» 5:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Дивок Ориги (дважды), Джердан Шачири, Садьо Мане и Джорджиньо Вейналдум. У «Эвертона» забили Майкл Кин и Ришарлисон.

После победы над «Эвертоном» «Ливерпуль» закрепился на первой строчке в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 43 очка и опережает идущий на втором месте «Лестер» уже на восемь очков, а замыкающий тройку «Манчестер Сити» - на 11.

В следующем туре подопечные Юргена Клоппа сыграют на выезде с «Борнмутом» 7 декабря.

«Ливерпуль» продолжает свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая составляет уже 32 матча (27 побед, 5 ничьих).