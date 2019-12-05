«Лестер» повторил свой рекорд 56-летней давности по победной серии в чемпионате «Лисы» победили «Уотфорд» в 15-м туре премьер-лиги.

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«Лестер» выиграл у «Уотфорда» (2:0) в матче 15-го тура премьер-лиги на «Кинг Пауэр Стэдиум» и повторил свой рекорд по продолжительности победной серии в чемпионате.

7 - Leicester City have now equalled their top-flight league record for consecutive wins (seven games), with the only previous occasion coming between December 1962 and March 1963. Heaven. pic.twitter.com/SRiYgFFbnt — OptaJoe (@OptaJoe) December 4, 2019

«Лестер» побеждает в семи турах подряд, что стало лучшим результатом клуба за 56 лет. В сезоне-1962/1963 команда также выиграла семь матчей подряд с декабря по март.

Напомним, в среду голы у «Лестера» забили форвард Джейми Варди (с пенальти) и полузащитник Джеймс Мэддисон. Команда набрала 35 очков и занимает второе место, отставая на восемь очков от лидирующего «Ливерпуля».

В следующем туре 8 декабря «Лестер» сыграет в гостях с «Астон Виллой».