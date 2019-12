«Лестер» повторил свой рекорд 56-летней давности по победной серии в чемпионате

«Лестер» выиграл у «Уотфорда» (2:0) в матче 15-го тура премьер-лиги на «Кинг Пауэр Стэдиум» и повторил свой рекорд по продолжительности победной серии в чемпионате.

7 - Leicester City have now equalled their top-flight league record for consecutive wins (seven games), with the only previous occasion coming between December 1962 and March 1963. Heaven. pic.twitter.com/SRiYgFFbnt