Маркус Рэшфорд: Мячи не залетали в ворота, но мы вырвали победу «Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» в 15-м туре премьер-лиги.

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 15-го тура премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд».

«Это был самый сложный матч в плане работы для достижения результата, – приводит BBC слова 22-летнего британца. – В нашей нынешней ситуации нам нужны такие игры. Мы хотим показать всем, что способны играть с топ-командами.

Мы нанесли много ударов, хотя не скажу, что у нас было много явных голевых моментов. Их голкипер (Пауло Гассанига) несколько раз выручил команду. Иногда мячи залетают в ворота, а иногда – нет. В этот раз не получилось, но мы вытащили победу.

Отметим, что Рэшфорд оформил дубль в ворота «шпор», забив второй гол с пенальти. Теперь на его счету девять мячей в 15 матчах чемпионата.

«Манчестер Юнайтед» набрал 21 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице. В следующем туре 7 декабря манкунианцы сыграют в дерби с «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум».