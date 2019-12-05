Питер Крауч: Салах превратился в эгоистичного нападающего В 15-м туре АПЛ «Ливерпуль» одержал очередную победу.

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Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч считает, что египетский форвард команды Мохамед Салах остался недоволен тем, что не принял участия в игре против «Эвертона».

«Думаю, Салах будет в ярости, - цитирует Крауча Amazon Prime. - Он хочет быть частью команды и бороться за «Золотую бутсу». Он превратился в эгоистичного нападающего. Если Салах не играет сам, он не наслаждается игрой команды. Наверняка он уверен, что мог забить два или три гола в такой игре».

Напомним, в матче 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле уверенно обыграл «Эвертон» со счетом 5:2. При этом Салах всю встречу провел на скамейке запасных.

После победы над «Эвертоном» «Ливерпуль» закрепился на первой строчке в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 43 очка и опережает идущий на втором месте «Лестер» уже на восемь очков, а замыкающий тройку «Манчестер Сити» - на 11.

В следующем туре подопечные Юргена Клоппа сыграют на выезде с «Борнмутом» 7 декабря.

«Ливерпуль» продолжает свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая составляет уже 32 матча (27 побед, 5 ничьих).