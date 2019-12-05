«Ахмат» продлит контракт с Беришей Действующее соглашение заканчивается летом 2020 года.

ФК «Ахмат» близок к продлению контракта с полузащитником Бернардом Беришей.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

«В ближайшее время контракт с Беришей будет продлен. Договорились подписать новое соглашение на три года», - сказал Айдамиров Sport24.ru.

Футболист перешел в грозненский клуб из «Анжи» в 2017 году. Всего он провел за «Ахмат» (ранее «Терек») 71 встречу. В его активе пять голов и пять результативных передач.

В текущем сезоне 28-летний футболист сыграл 15 игр в РПЛ, в которых забил два гола.