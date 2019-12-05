Дивок Ориги: Клопп оказал мне доверие, и я постарался оправдать его Бельгиец сделал дубль в ворота «Эвертона».

Форвард «Ливерпуля» Дивок Орики подвел итоги матча 15-го тура премьер-лиги с «Эвертоном» (5:2) на стадионе «Энфилд».

«Как команда мы получили удовольствие от игры, – приводит BBC слова 24-летнего бельгийца. – Нам нравится выступать за «Ливерпуль». Тренер (Юрген Клопп) оказал доверие мне, и я постарался его оправдать. Это была важная и особенная игра.

Одно из наших оружий – открываться за спину защитникам, и я получал замечательную поддержку. Мы знаем, что у нас великолепная команда, и нам нужно играть максимально хорошо. Каждый игрок важен».

Отметим, что Ориги вышел в стартовом составе и оформил дубль в первом тайме, забив на шестой и 31-й минутах. Теперь у него три гола в 12 матчах чемпионата.

«Ливерпуль» одержал 14-ю победу в турнире и лидирует, опережая «Лестер» на восемь очков.