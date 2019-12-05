Брендан Роджерс: В таком матче мы должны были проявить терпение «Лестер» продолжает преследовать «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ.

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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился мнением об игре своей команды в матче против «Уотфорда».

«Это была нелегкая встреча. Соперник опустился глубже в оборону, чтобы усложнить нам задачу забить. В таком матче мы просто должны были проявить терпение. У нас это получилось. Возможно, это один из тех поединков, который может быть скучным, но он не менее важен для нас», - цитирует Роджерса пресс-служба клуба.

Напомним, в матче 15-го тура АПЛ «Лестер» на своем поле одержал победу над «Уотфордом» со счетом 2:0. Победу хозяевам принесли Джейми Варди, реализовавший пенальти, и Джеймс Мэддисон.

Эта победа позволила «Лестеру» набрать 35 очков и вернуться на второе место в турнирной таблице. Подопечные Роджерса отстают от «Ливерпуля» на восемь очков.

В следующем туре «Лестер» сыграет на выезде с «Астон Виллой» 8 декабря.