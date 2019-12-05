Азар может не сыграть с «Барселоной» Полузащитник получил травму 26 ноября в матче Лиги чемпионов против ПСЖ.

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар может не успеть восстановиться после травмы к матчу чемпионата Испании против «Барселоны».

Как сообщает Cadena Cope, бельгиец до сих пор передвигается на костылях и испытывает болевые ощущения, хотя первоначально предполагалось, что футболист пропустит не более 10 дней.

В текущем сезоне Азар сыграл восемь матчей в чемпионате Испании, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Встреча «Барселона» - «Реал» состоится 18 декабря.

В настоящий момент обе команды сыграли по 14 матчей в чемпионате Испании и набрали по 31 очку. «Барса» лидирует в турнирной таблице за счет дополнительных показателей.