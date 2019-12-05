Фрэнк Лэмпард: Абрахам становится одним из ключевых игроков раздевалки «Челси» - Советский спорт
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05 декабря 2019 15:06ФутболЛипкин Антон

Фрэнк Лэмпард: Абрахам становится одним из ключевых игроков раздевалки «Челси»

Форвард забил и отдал голевую передачу в матче с «Астон Виллой».

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после матча 15-го тура с «Астон Виллой» (2:1) высказался о форварде команды Тэмми Абрахаме.

«На данный момент Тэмми – один из лучших нападающих чемпионата, – приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба. – Кроме того, он крайне полезен в командной игре, поскольку своими действиями растягивает оборону соперника и начинает прессинг. Он становится одним из ключевых игроков раздевалки, заражая всех своим энтузиазмом и стремлением к победе».

В матче с «Астон Виллой» 22-летний британец открыл счет в матче, после чего сделал голевую передачу на Мэйсона Маунта. Теперь на его счету 11 голов и три результативные передачи в 14 матчах чемпионата.

В прошлом сезоне Абрахам забил 26 голов в 40 матчах чемпионшипа за «Астон Виллу».

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