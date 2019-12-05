«Локомотив» собирается выкупить Жоау Мариу у «Интера»

Итальянская пресса сообщает о том, что «Локомотив» намерен выкупить у миланского «Интера» права на португальского полузащитника Жоау Мариу.
Calciomercato.com информирует о том, что в ближайшее время руководители московского клуба собираются встретиться с агентами футболиста. «Локомотиву» нужно заплатить «Интеру» 18 млн евро за полноценный трансфер игрока, но предварительно нужно заручиться согласием самого Жоау Мариу.
Победитель Евро-2016 в составе сборной Португалии был арендован «Локомотивом» в конце августа нынешнего года. С учетом всех турниров 26-летний Жоау Мариу сыграл за команду Юрия Семина 12 матчей, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.
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